Богомолов напомнил гуляющим москвичам о коронавирусе

Российский режиссер Константин Богомолов напомнил гуляющим москвичам, что выходить на улицу сейчас опасно, так как по-прежнему можно заразиться коронавирусом. Об этом муж телеведущей Ксении Собчак в воскресенье, 31 мая, написал в своем Instagram.

По его мнению, очень много горожан появилось на столичных улицах. «И совсем не хочется в эту толпу. Она праздная, нарядная, живая, своя, но туда не хочется. Наоборот. От этой толпы нет ощущения окончания чего-то серьезного. Есть ощущение легкого безумия», — заявил режиссер.

Он напомнил, что в Москве огромное число зараженных и много скончавшихся. Богомолов также отметил старания медиков в борьбе с коронавирусом. «Но зачем так круто помогать врачам, если потом делать все, чтобы ЧУМАчечая весна перешла в лето. Как будто забыты носившиеся по городу скорые, отчаянные посты в ленте о толпах в больницах», — рассказал он.

По состоянию на 31 мая в Москве выявлено 2595 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в столице число инфицированных перевалило 180 тысяч. Уточняется, что всего выздоровевших — 80 179, умерших — 2477.

29 мая сообщалось, что на столичных трассах возобновились автомобильные заторы. Загруженность дорог составила 5 баллов из 10. Кроме того, 25 мая индекс самоизоляции достиг минимального значения с начала ведения статистики при пандемии коронавируса и составил 1,9.

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