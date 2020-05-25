Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

22 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась, показатели заболеваемости снижаются, а коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы есть необходимость продлить все действующие ограничения.

Днем ранее он объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. По его словам, начиная с 25 мая будут вновь открыты 88 филиалов МФЦ, но пока горожане должны предварительно записываться на портале mos.ru, чтобы посетить их. Собянин также подчеркнул важность соблюдения масочного режима: надевать перчатки, защитные маски и не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра.

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