Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Жители Москвы начали массово выходить на улицы. Как свидетельствуют данные «Яндекса», в столице побит антирекорд индекса самоизоляции.
По состоянию на 12:20 25 мая, индекс самоизоляции достиг минимального значения с начала ведения статистики при пандемии коронавируса и составляет 1,9. В 09:00 утра индекс равнялся 2,2. Предыдущий антирекорд в это время был установлен 20 мая и составлял 2,3, уточняет «Московский комсомолец».
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
22 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась, показатели заболеваемости снижаются, а коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы есть необходимость продлить все действующие ограничения.
Днем ранее он объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. По его словам, начиная с 25 мая будут вновь открыты 88 филиалов МФЦ, но пока горожане должны предварительно записываться на портале mos.ru, чтобы посетить их. Собянин также подчеркнул важность соблюдения масочного режима: надевать перчатки, защитные маски и не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра.
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