Бои крыс и ондатр за еду в московском парке попали на видео

Отмечается, что грызуны дерутся между собой за еду. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как крыса напала на проплывающую мимо ондатру и укусила ее. Грызуны питаются кормом, который насыпают для местных уток.

Ранее россиян испугала стая крыс рядом с метро «Ясенево» на юго-западе Москвы. Некоторые интернет-пользователи отметили, что такие стаи опасны для маленьких детей.

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