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Бои крыс и ондатр за еду в московском парке попали на видео
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Жители московского района Тропарево-Никулино массово жалуются на увеличение численности крыс возле местного водоема. Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись драки крыс с ондатрами.
Отмечается, что грызуны дерутся между собой за еду. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как крыса напала на проплывающую мимо ондатру и укусила ее. Грызуны питаются кормом, который насыпают для местных уток.
Ранее россиян испугала стая крыс рядом с метро «Ясенево» на юго-западе Москвы. Некоторые интернет-пользователи отметили, что такие стаи опасны для маленьких детей.
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