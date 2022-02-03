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Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян
Кадр: видео Telegram-канал «Новости Москвы»
На станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее колотить. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
В комментариях многие россияне высказали свое возмущение действиями боксера. Одни назвали его бескультурным человеком и выпендрежником, другие решили, что мужчина устроил тренировку в необычном месте ради ролика для TikTok. Третьи отметили, что пусть уж лучше он бьет грушу, чем живых людей.
«По-моему, все а порядке. Хороший пример подает, к спорту мужскому внимание привлекает! Но смотреть на себя никого не заставляет в то же время», — заметил один из фолловеров канала.
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