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Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян

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Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян
Кадр: видео Telegram-канал «Новости Москвы»

На станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее колотить. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

В комментариях многие россияне высказали свое возмущение действиями боксера. Одни назвали его бескультурным человеком и выпендрежником, другие решили, что мужчина устроил тренировку в необычном месте ради ролика для TikTok. Третьи отметили, что пусть уж лучше он бьет грушу, чем живых людей.

«По-моему, все а порядке. Хороший пример подает, к спорту мужскому внимание привлекает! Но смотреть на себя никого не заставляет в то же время», — заметил один из фолловеров канала.

Ранее Человек-паук в столичном метро вызвал споры у россиян.

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