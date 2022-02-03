Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян

На станции столичного метро «Парк культуры» пассажир зашел в вагон поезда, повесил грушу и начал ее колотить. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

В комментариях многие россияне высказали свое возмущение действиями боксера. Одни назвали его бескультурным человеком и выпендрежником, другие решили, что мужчина устроил тренировку в необычном месте ради ролика для TikTok. Третьи отметили, что пусть уж лучше он бьет грушу, чем живых людей.