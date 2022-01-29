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Человек-паук в столичном метро вызвал споры у россиян

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Человек-паук в столичном метро вызвал споры у россиян
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Человек в костюме супергероя Человека-паука вызвал споры у пользователей Telegram-канала «Москва с огоньком».

На опубликованных кадрах канала мужчина в костюме пытается развеселить пассажиров метро и показывает различные акробатические трюки. При этом большинство людей, сидящих в вагоне положительно отреагировали на выступление молодого человека.

Радостную реакцию вызвали действия героя ролика и в сети. «Смело! Товарищ "Паук", Вы — мой герой! Сколько же разных людей на свете! А то сплошная серость — нечему удивиться!», «Видно же он занимается спортом, подтянутый, гибкий, молодец!», «Не попадался ни разу мне в метро, но отлично танцует, супер», — отметили юзеры.

Также некоторые написали, что тоже успели заметить необычного героя в метро. «Знаю такого, он по желтой ветке ездит», — сообщил один из пользователей.

Однако нашлись и те, кому подземные приключения Человека-паука не понравились. «И никто тапком не зашиб лося этого. На нем пахать надо, а он в метро подпрыгивает», «Он слишком утомляет, музыка громкая, мелькает туда-сюда, поручни ломает, они на то, чтобы висеть, не рассчитаны», — написали горожане. А также добавили, что за нарушение общественного порядка нужно было вызвать полицию.

Ранее россияне обвинили пассажиров столичного метро в эмоциональной глухоте.

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