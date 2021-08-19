Более 40 мигрантов депортировали после массовой драки в Москве
Из России депортировали 46 мигрантов, участвовавших в массовой драке около метро «Кузьминки» в столице. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в четверг, 19 августа.
Отмечается, что на родину должны отправить еще 41 иностранца. Кроме того, в отношении восьмерых возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Ранее суды арестовали на 15 суток 87 участников драки, после чего было решено выслать их из страны и запретить въезд в Россию.
Массовая драка между таджиками и киргизами произошла в ночь на 13 июля рядом со станцией метро «Кузьминки».
По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!