Более 40 мигрантов депортировали после массовой драки в Москве

Ранее суды арестовали на 15 суток 87 участников драки, после чего было решено выслать их из страны и запретить въезд в Россию.

Массовая драка между таджиками и киргизами произошла в ночь на 13 июля рядом со станцией метро «Кузьминки».

По разным данным, в ней участвовали до 200 человек. В столичном главке МВД сообщали о задержании 103 участников конфликта.

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