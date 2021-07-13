В Москве сотни мигрантов устроили массовую драку

В Москве у станции метро «Кузьминки» сотни мигрантов устроили массовую драку, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, драка произошла на площади перед местным театром. Толпа людей громила автомобили и вела себя крайне вызывающе.

Участники конфликта — мигранты из Киргизии и Таджикистана. Несколько человек получили серьезные травмы, их пришлось увезти с места происшествия на скорой. Полицейские задержали ряд участников проишествия, их доставили в отделение.

В июне на западе Москвы произошла массовая драка с участием скинхедов, вооруженных ножами и пистолетами. Они оказались борцами и стали применять в потасовке специальные приемы, что не понравилось скинхедам. В итоге те достали пистолет и стали угрожать противникам.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!