Более 700 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за тумана

В аэропортах Москвы из-за тумана во вторник, 2 ноября, отменили или задержали более 700 рейсов, сообщают «Известия».

По информации издания, продолжительность тумана оказалась нетипичной, такое явление бывает примерно один раз в пять лет. Городские аэропорты не работали более пяти часов. Более 70 самолетов не смогли совершить посадку в Москве и были перенаправлены в другие города. Одним из таких оказался Нижний Новгород — там застряли множество россиян, они были заперты в самолетах без еды и воды, а также без возможности подышать свежим воздухом.

Из-за аномальных погодных условий вовремя не смогли улететь свыше 100 тысяч пассажиров. Так, во Внуково самолеты не приземлялись почти три часа подряд, а в Шереметьево — больше часа.

Ранее сообщалось, что из-за плохой видимости с утра в московских аэропортах задержали или отменили более 100 рейсов. Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт, а людям надевать более яркую одежду.