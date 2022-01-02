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Более десяти этажей жилого дома в Подмосковье залило кипятком

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Более десяти этажей жилого дома в Подмосковье залило кипятком
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В подмосковных Люберцах более десяти этажей в подъезде жилого дома залило кипятком. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Уточняется, что из-за потопа на 11 этажах остановились лифты, а люди боялись покидать квартиры.

«У нас такое тоже было, лет 15 назад. Правильно делали, что боялись. Ожоги от кипятка жуткие!» — написала в комментариях одна из подписчиц канала.

Ранее ЖК бизнес-класса в Москве залило и разрушило потоком кипятка.

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