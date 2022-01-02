Более десяти этажей жилого дома в Подмосковье залило кипятком

В подмосковных Люберцах более десяти этажей в подъезде жилого дома залило кипятком. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Уточняется, что из-за потопа на 11 этажах остановились лифты, а люди боялись покидать квартиры.