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Более десяти этажей жилого дома в Подмосковье залило кипятком
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
В подмосковных Люберцах более десяти этажей в подъезде жилого дома залило кипятком. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».
Уточняется, что из-за потопа на 11 этажах остановились лифты, а люди боялись покидать квартиры.
«У нас такое тоже было, лет 15 назад. Правильно делали, что боялись. Ожоги от кипятка жуткие!» — написала в комментариях одна из подписчиц канала.
Ранее ЖК бизнес-класса в Москве залило и разрушило потоком кипятка.