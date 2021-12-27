ЖК бизнес-класса в Москве залило и разрушило потоком кипятка
В жилом комплексе бизнес-класса «Достояние» недалеко от станции метро «Молодежная» в Москве первый этаж одного из домов залило и разрушило потоком кипятка. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах, выложенных в сеть, видно, как из потолка, прямо напротив входной двери в подъезд, идет пар и течет горячая вода. Потоки жидкости выходят из большой дыры. По словам местных жителей, всему виной беспредел управляющей компании «Высота». За три года под ее управлением в комплексе уже многое было разрушено, пояснили москвичи.
Ранее аварийная служба полтора часа добиралась до затопленной кипятком многоэтажки в районе Сокольники. «Все это время пять этажей купались в кипятке! Россия-матушка, куда мы катимся?» — написала автор поста, подкрепив сообщение видеозаписями.