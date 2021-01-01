Более десяти москвичей пострадали от новогодних фейерверков

Более десяти москвичей получили мелкие травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что среди пострадавших — трое детей и подростков. Они получили ранения от использования пиротехники в быту и во дворах.

Также источник уточнил, что организованные праздничные фейерверки в столице прошли на 11 специальных площадках с соблюдением необходимых мер безопасности и без происшествий.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о резком похолодании после Нового года. Так, днем 5 января температура воздуха составит минус четыре градуса, ночью опустится до минус шести. При этом к 7 января в столицу могут прийти морозы.

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