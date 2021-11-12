Более пяти миллионов упаковок лекарств выдали заболевшим COVID-19 в Москве

Жителям Москвы, заболевшим COVID-19, в общей сумме выдали более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе правительства столицы.

По решению медицинских работников больные могут бесплатно получить противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры. «Пациенты с коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Там напомнили, что наиболее эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация, которую на сегодняшний день можно пройти на базе поликлиник и в популярных общественных местах города.

Ранее в Москве началась третья фаза тестирования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков.