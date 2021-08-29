Более сотни мигрантов задержали после очередной массовой драки в Москве

На востоке Москвы произошла очередная массовая драка мигрантов. Подробности инцидента раскрыл телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что после драки у хостела на Бабаевской улице задержали более сотни мигрантов. В отделения полиции доставили 150 приезжих.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал участившиеся конфликты среди мигрантов в Москве. Мэр заявил, что большинство приезжих из СНГ добросовестно трудятся и не нарушают законодательство страны. Однако к тем, кто ведет себя незаконопослушно, будут применяться «строгие» меры. «Таким гостям мы не рады», — подчеркнул градоначальник и призвал иностранцев «вести себя подобающим образом».

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