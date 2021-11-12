Большинство «мишленовских» ресторанов в Москве пустят посетителей с собаками

Большинство столичных ресторанов, отмеченных звездами Michelin, объявили о готовности пускать посетителей с собаками. Об этом сообщил «Москвич Mag» со ссылкой на основателя проекта Urban Pet Артема Гебелева, который провел опрос соответствующих заведений.

«Мировая практика показывает, что лояльность к посетителям с питомцами играет на руку любому ресторану, являясь конкурентным преимуществом и расширяя аудиторию. Московские рестораны, отмеченные звездами Michelin, перенимают этот опыт», — цитирует издание Гебелева. Основатель Urban Pet отметил, что большинство ресторанов делает ограничение по размеру собак, хотя кинологами доказано, что поведение собак в общественном месте зависит не от их размера, а от воспитания.

Всего в Москве девять «мишленовских» ресторанов. С собаками пускают семь из них — те, у кого по одной звезде: Selfie, Beluga, White Rabbit, Grand Cru, Biologie, «Сахалин» и Savva. Имеющие по две звезды Artest Chef’s Table и Twins Garden к большинству пока не присоединяются. Первые объясняют это маленьким залом, вторые — открытой кухней.

Ранее кулинарный блогер Елена Чекалова раскритиковала получивший звезду Michelin ресторан Biologie в подмосковном поселке Ильинское. В первую очередь ее удивили платные закуски.