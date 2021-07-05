Бонусную программу для привившихся пожилых москвичей продлили

В Москве продлили бонусную программу «Миллион призов» для горожан старше 60 лет, которые привились от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что программу продлили до 15 августа включительно. По состоянию на 1 июня участие в ней приняли около 300 тысяч москвичей.

По условиям акции привившиеся пожилые москвичи получают подарочную карту или промокод с одной тысячей призовых баллов. Их можно потратить в магазинах, аптеках и других местах, получив при этом дополнительные скидки.

Обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет в Москве отменили 5 марта.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!