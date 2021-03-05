В Москве отменили режим самоизоляции для пожилых

На фоне иммунизации населения и улучшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Москве отменили обязательную самоизоляцию и разблокировали социальные карты гражданам старше 65 лет. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Комментируя ситуацию с COVID-19 градоначальник подчеркнул, что в столице заболеваемость постепенно идет на спад, поэтому мэрия уже отменила большую часть действовавших ограничений. Теперь же, подчеркнул Собянин, очередь дошла до пожилых москвичей. В частности, с 8 марта обязательная самоизоляция для людей с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет приобретет рекомендательный статус. Кроме того, будут разблокированы социальные карты.

Мэр напомнил, что при наличии хронических заболеваний от поездок все-таки стоит воздержаться. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», — отметил Собянин.

Ранее жителей столицы предупредили о погоде «с мужским характером» на 8 Марта. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что пронизывающий, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью и от минус 5 до минус 10 днем.

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