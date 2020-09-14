Борщевик пророс на территории внутри МКАД

Борщевик — один из самых опасных сорняков в России — захватил новую территорию в Москве внутри МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Отмечается, что на Нахимовском проспекте в столице борщевик пророс из прикорневого кома земли саженца. «А ведь он очень аллергичен, при попадании сока на кожу вызывает ожог и быстро распространяется», — предупреждают авторы канала.

В августе пожилой москвич дотронулся до борщевика и умер в больнице из-за полученных ожогов. По словам врачей, ситуация усугубилась преклонным возрастом пациента — мужчине было 92 года.

В июле министерство здравоохранения Подмосковья сообщило, что борщевик входит в пятерку самых опасных растений, произрастающих в регионе. Если произошло отравление, то стоит незамедлительно обратиться к медикам.

Сок борщевика при попадании на кожу резко повышает чувствительность к ультрафиолетовому излучению и в ясные дни вызывает у людей сильные ожоги. В Подмосковье созданы специальные бригады по уничтожению этого сорняка.

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