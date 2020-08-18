Москвич дотронулся до борщевика и умер

В Москве пожилой мужчина получил ожоги, дотронувшись до борщевика, — одного из самых распространенных сорняков в России — и умер в больнице имени Кончаловского. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает «Медикфорум».

92-летний мужчина перед смертью отметил, что мог обжечься у себя на даче. По данным врачей, ситуация усугубилась преклонным возрастом пациента, из-за чего медики не смогли применить агрессивное лечение.

В июле в подмосковном министерстве здравоохранения назвали самые опасные для человека растения, произрастающие в регионе. По словам главного внештатного педиатра Московской области Нисо Одинаевой, в пятерку таких растений входят борщевик, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый и белена. Отмечается, что ими можно отравиться. Если произошло отравление, то стоит незамедлительно обратиться к медикам. Особенно важно быть внимательными по отношению к детям, которые «зачастую пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова».

В июне появились фотографии последствий борьбы дачника в шортах с борщевиком. У пострадавшего на ногах были огромные волдыри, на животе — шрамы, а на руках слезла кожа. «Из-за таких ожогов могли развиться гнойно-некротические осложнения в результате присоединения вторичной бактериальной инфекции», — рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

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