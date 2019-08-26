Будущие станции московского наземного метро показали на фото

Кузнецов подчеркнул, что все проекты выполнены на высоком уровне, и каждая из остановок будет узнаваемой и удобной для использования пассажирами.

5 июля стало известно о том, что первые два маршрута МЦД запустят уже в ноябре текущего года. Речь идет о маршрутах от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

Всего в рамках проекта МЦД планируется запустить пять линий: Лобня — Одинцово, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово. График их работы будет таким же, как у метро, — с 05:30 до 01:00. Кроме того, на МЦД будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном городском транспорте Москвы. Пассажиры смогут оплачивать проезд картой «Тройка».

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