Объявление о буфетах в московском метро вызвало у россиян ностальгию

Объявление 1937 года о буфетах, работающих на всех станциях столичного метро, вызвало ностальгию у россиян. Своими воспоминаниями они поделились в Facebook-группе «Москва Моя».

Автор топика вспомнил о киосках с кондитерскими изделиями на станциях «Комсомольская» и «Красносельская». «Были сделаны из темного дерева. А в витринах конфеты и кондитерские изделия», — отметил мужчина.

Воспоминание юзера нашло отклик среди комментаторов. «Я помню такие буфеты в 60-х и 70-х», «В переходе с "Арбатской" на "Библиотеку имени Ленина" был, ездила в школу и покупала там пирожные в 1978-1980-м годах», «Мне очень нравились не пирожные, а слоеные пирожки с мясом — дома пекли только из дрожжевого теста, как я их любила, сколько радости вызывал этот пирожок за 15 копеек», — поделились пользователи.

Кто-то отметил, что буфеты в метро сохранились до сих пор. Одна из комментаторов рассказала, что несколько лет назад видела работающую точку общепита на станции «Арбатская» Филевской линии. Женщине ответили, что в этом буфете обслуживают машинистов.

Ранее другой снимок заставил пользователей сети вспомнить о различных торговых точках в столичной подземке.