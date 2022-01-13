Бывшая солистка t.A.T.u Лена Катина призвала не молчать о насилии

Экс-солистка российской музыкальной группы t.A.T.u Лена Катина, пережившая в юности нападение извращенца, призвала девушек и женщин не молчать о насилии. Об этом он заявила в беседе с «Мослентой».

«Молчать о подобных случаях совершенно точно нельзя. Это серьезная травма, и она откладывает неприятный отпечаток на будущее. Я считаю, что о таких вещах надо говорить», — говорит артистка. Она отметила, что в случае, если у подростка нет доверительных отношений с родственниками, то всегда можно открыться близким друзьям.

Если же у человека нет совсем никого, кому можно было бы рассказать о случившемся, то Катина посоветовала обратиться в специальные группы помощи и поддержки, которых на сегодняшний день существует множество. «Говорить об этом надо. И это не должно быть стыдно. Нужно помнить, говорить себе: "Это не моя вина. Просто не повезло, и в руки к такому человеку попалась я…"» — резюмирует она.

Ранее в Москве муж-тиран объявил себя жертвой домашнего насилия и написал заявление на свою жену.