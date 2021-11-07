Бывшего худрука МХАТ Боякова убрали со стенда с великими руководителями

Имя бывшего худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова убрали из списка великих руководителей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Фамилия и инициалы Боякова исчезли со стенда у входа, где перечисляются знаменитые сотрудники театра, которые «продолжали традиции великих основоположников». Сейчас список заканчивается на народной артистке СССР Татьяне Дорониной.

Ранее Бояков объявил, что покидает пост в театре. Он сообщил, что написал заявление об уходе по просьбе нового действующего гендиректора Владимира Кехмана. Известно, что до этого Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой убрать Боякова с поста худрука и пожаловалась на «эстрадно-цирковой балаган» в МХАТ под его руководством.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором новый гендиректор снимает со стены в МХАТ портрет Боякова.