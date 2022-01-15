Бывший сотрудник ОВД из-за боязни ограбления запугал соседей-пенсионеров

Москвичка пожаловалась на бывшего сотрудника ОВД, который из-за боязни ограбления запугал соседей-пенсионеров — ее родителей. В комментариях под постом россиянки в Facebook-группе «Я — житель Коптево» пользователи посоветовали, как ей поступить в такой ситуации.

Женщина рассказала, что ее матери 75 лет, а отцу 83, он маломобильный инвалид. Их часто навещают сотрудники соцслужб и медики. И если раньше никаких проблем не было, то с тех пор, как в одну из расположенных рядом квартир заселился весьма агрессивный мужчина, все изменилось. Без согласия соседей он поставил общую дверь с замком на этаже, раздал жильцам каждой квартиры по одному ключу и велел во что бы то ни стало эту дверь запирать.

«Мои родители пожилые, отец вообще почти не ходит. Лишний раз выбираться на лестничную площадку и преодолевать длинный коридор, чтобы открыть дверь приходящим в их квартиру, проблематично», — пояснила рассказчица. Она добавила, что однажды злобный сосед запер дверь прямо перед носом у изумленных, пришедших к ее родителям врачей, хотя те были в спецодежде.

«В прошлом он работал в ОВД Коптево — возможно, поэтому чувствует себя таким уверенным… Он регулярно "прессует" мою маму, угрожая, что, если она не будет выполнять его требования по запиранию общей двери, он напишет на нее заявление. И что если его ограбят, она будет виновата», — добавила автор поста, отметив, что ее родители теперь живут в постоянном стрессе.

«Остальные соседи по этажу сказали моим родителям, что опасаются с ним связываться, им легче запирать каждый раз общую дверь. Но меня волнует вопрос: если днем в квартирах на этаже будут только мои отец и мама, если они вызовут скорую помощь в какой-то ситуации, а врачи не смогут пройти на этаж, как быть?» — заключила москвичка.

Пользователи сети поддержали рассказчицу, отметив, что сосед однозначно не прав. Некоторые предложили, как можно поступить. «Есть два варианта. Можно сказать соседу, что это неудобно, и если ему нужна дверь — пусть поставит домофон в квартиру ваших родителей, чтобы они могли открывать ее дистанционно. Или же можно написать заявление в УК о демонтаже незаконно установленной на общедомовой территории двери», «Установка такой двери — нарушение пожарных норм. Можно начать с обращения в УК, чтобы они разбирались. Если УК не действует, обращайтесь в МЧС — они ее поторопят», — написали подписчики интернет-сообщества.

Ранее россиянка пожаловалась на залив квартиры соседями и получила советы.