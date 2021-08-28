Бывший вокалист «На-На» рассказал о своей первой любви в Москве
Экс-вокалист группы «На-На», музыкант Владимир Левкин в беседе с изданием «За Калужской заставой» рассказал о своей первой любви, приключившейся с ним в Москве, а также о своих чувствах к городу.
По словам певца, в младенчестве он жил в центре столицы — на Таганке, после чего, при расселении старых домов, его семья переехала на юго-запад Москвы, в район Ясенево. «В Ясеневе случилась первая любовь. Потом вторая, третья, четвертая, пятая. Много любви», — пошутил Левкин.
Там же у него появился интерес к музыке, и будущий артист пошел в музыкальную школу по классу гитары. Позже они вместе с друзьями начали собираться у Левкина дома, где «использовали в качестве инструментов все, что под руку попадалось».
Также мужчина вспомнил, что был председателем Черемушкинского пионерского штаба и Всесоюзного пионерского штаба. «Кстати, я им являюсь до сих пор — меня выбрали на слете, после которого слетов больше не было. Говорят, что пионеров бывших не бывает. В нашем случае это правда», — резюмировал музыкант.
Ранее актриса театра имени Маяковского Любовь Руденко рассказала о жизни в Москве и первой любви. Артистка отметила, что свою первую любовь она встретила в районе Измайлово — в детском саду на шоссе Энтузиастов. Однако романтическая история обернулась для нее травмами: заметившая ухаживания мальчика Коли соперница приревновала его к юной Руденко и ударила ее качелями.
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