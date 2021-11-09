Бывший зампред правительства Ингушетии избил врача в Москве

Бывший зампред правительства Ингушетии Багаудин Цолоев избил главврача и еще одного доктора в НИИ глазных болезней в центре Москвы. Об инциденте сообщил Telegram-канал «112».

64-летний Цолоев несколько раз ударил медиков. На место выехали полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

По данным источника, мужчина остался недоволен поведением врачей. Подробности на данный момент неизвестны.

Ранее россиянка распылила содержимое газового баллончика в лицо врачу. Инцидент произошел в одной из поликлиник на севере Москвы.