Пациентка московской поликлиники распылила содержимое баллончика в лицо врачу

Пациентка распылила содержимое газового баллончика в лицо медработнику одной из поликлиник на севере Москвы. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в медучреждении в Старопетровском проезде. По предварительным данным, пациентка оказалась недовольна оказанной врачом услугой, в связи с чем решила распылить ему в лицо газ.

На данный момент точные причины случившегося неизвестны. Правоохранители проводят проверку.

Ранее главного врача московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского объявили в розыск. Его заочно арестовали в Москве по делу о гибели пациентки.