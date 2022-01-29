Центр «Москва-Сити» заметили на афише американского фильма с Райаном Рейнольдсом

В афише американского кинофильма «Главный герой» с участием известного актера Райана Рейнольдса увидели изображение небоскребов делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Когда Таймс-сквер уже не та, почему бы и не вставить в постер "Москва-Сити"», — подписали администраторы сообщества. На снимке выделена часть афиши, расположенная на заднем плане, где действительно отчетливо видны башни делового района столицы РФ.

«Аж гордость взяла», «Реальный постер, кстати», «Да просто адаптация промо под Россию», «Про региональные постеры не слышали? Для разных стран локальные промоакции», — прокомментировали юзеры.

Ранее «бедное чудище» на пешеходном переходе в «Москва-Сити» рассмешило россиян.