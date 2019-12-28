Центр Москвы стал пешеходным на время праздников

Движение автомобилей на некоторых центральных улицах Москвы ограничено до вечера 8 января в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

Так, до 6 января движение автотранспорта будет запрещено на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, на Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой, в Театральном проезде от Охотного Ряда до Петровки, на Охотном Ряду от Моховой до Театрального проезда, в Леонтьевском, Газетном, Малом Гнездниковском, Брюсовом, Никитском и Глинищевском переулках.

С 31 декабря до вечера 8 января будет закрыто движение по улице Ильинка, а также Большому и Малому Черкасским переулкам. Улица Варварка, Большой Москворецкий мост, Москворецкая улица, Васильевский спуск, участок Москворецкой набережной вдоль парка «Зарядье», Раушская, Кремлевская и Софийская набережные будут закрыты для автомобилей во время запуска праздничных фейерверков.

В начале декабря сообщалось, что автомобильное движение будет перекрыто в связи с фестивалем «Путешествие в Рождество». Власти страны призвали водителей заранее планировать свой маршрут. В то же время, как отмечалось на сайте мэра столицы, с 1 по 8 января парковки в столице будут бесплатными. Машину можно будет оставить на любой улице, если она включена в зону городского парковочного пространства. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать в обычном режиме.

В прошлом году фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлился до 13 января на 74 площадках. В рамках фестиваля можно было посмотреть балет на льду, принять участие в мастер-классах и спортивных играх, а также увидеть спектакли российских и европейских театров. В этом году также ожидается открытие двух сноуборд-парков и площадки для керлинга.

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