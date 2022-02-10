Москвичи выступили против строительства межрелигиозного центра в Коммунарке

Жители московского поселка Коммунарка в группе во «ВКонтакте» обсудили идею строительства на местности межрелигиозного центра. Многие выступили против, заявив, что им не хочется жить по соседству с подобной организацией.

Стало известно, что глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин поддержал мнение руководителя Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова о необходимости строительства межрелигиозного центра в поселке Коммунарка.

По словам Горина, необходимость подобного центра как площадки для сотрудничества между конфессиями особенно ощущается в Москве, где представлены все мировые религии.

«А можно где-нибудь в другом месте построить? Желательно за пределами ЦКАД», «Да ни за что на свете, с ума сошли! И так из Коммунарки сделали бородатый Коммурстан», «Если бы знала, что здесь будет ковидная больница и еще межрелигиозный центр, то никогда бы сюда не приехала», — возмутились горожане.

Ранее власти Москвы отреагировали на идею имама Ильдара Аляутдинова открыть молельни в столичных ТЦ и метро. Организацию подобных комнат в метрополитене назвали невозможной.