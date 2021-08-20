Центры «Мои документы» в Москве вернулись к обычному режиму работы

Центры госуслуг «Мои документы» в Москве возвращаются к обычному режиму работы с пятницы, 20 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что теперь для посещения нужного офиса больше не требуется предварительная запись. Такое решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в городе. Те, кто ранее оформил себе запись онлайн, могут прийти к указанному времени.

«При посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 июля, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Градоначальник объяснил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшилась, однако использование масок остается обязательным.

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