Чаепитие в осеннем парке вызвало умиление у россиян

Жительница Москвы поделилась фотографией чаепития в парке «Березовая роща». Снимок был опубликован в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.

«Осень по Чехову», — написала автор поста. Фотография вызвала умиление у подписчиков сообщества. Россияне написали, что от взгляда на снимок становится тепло и уютно. Другие заявили, что постараются успеть побывать в «Березовой роще», пока оттуда не убрали столики на зиму.

Один из пользователей, вопреки мнению автора фото о чеховской осени, заявил, что на снимке — настоящий «азербайджанский чайный стол». «Написали бы "Стамбул". Чего уж там?», «Осень по-бакински», — поддержали его другие подписчики.

«Мы были здесь вчера. Так и есть. Красивая осень, уют с пледами, чай с чебрецом и варенье», — поделилась впечатлениями одна из участниц сообщества.

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