Известный художник восхитился парками и транспортной системой Москвы

Известный российский художник Дмитрий Аске в беседе с «Москвич Mag» рассказал об изменениях, произошедших, по его наблюдениям, в Москве за последние десять лет. Также он назвал популярные места концентрации уличного искусства в столице.

По его мнению, город сильно изменился. Художник отметил появление множества новых парков и зеленых зон. Аске признался, что больше всего восхитил его новый парк «Зарядье».

«Еще я бы отметил развитие транспортной системы города. С появлением МЦК, МЦД и новых станций метро передвигаться по Москве стало удобнее. А дизайн навигации и схемы линий метрополитена радуют меня до сих пор», — добавил он.

Из наиболее популярных в столице мест, где можно ознакомиться с уличным искусством, Аске назвал «Винзавод», арт-пространство Artplay и территорию бывшего завода «Кристалл». «По адресу улица Самокатная, дом 4, строение 19 можно посмотреть на еще одну мою роспись, а также на работы Вовы Нутка, Зума и других художников», — резюмировал он.

Ранее художник Юрий Альберт сравнил районы старой и новой Москвы.

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