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Часть московских ресторанов закроет залы из-за коронавируса

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Фото: Benoit Tessier / REUTERS

Часть московских ресторанов с 18 марта перестанут обслуживать клиентов в залах и перейдут на доставку еды. Об этом говорится в письме Федерации рестораторов и отельеров премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авторы письма пожаловались, что обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90 процентов, и попросили власти оказать поддержку предприятиям, перед которыми нависла угроза массового закрытия. Среди прочего, рестораторы просят ввести налоговые каникулы, мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг.

17 марта сообщалось, что столичные кафе и рестораны вынуждены незамедлительно изменить расстановку столов. Для защиты от коронавируса рестораторы вынуждены обставить помещение так, чтобы расстояние между гостями было не менее одного метра. Кроме того, обслуживающий персонал должен оказывать услуги только здоровым посетителям, у которых нет простудных и респираторных заболеваний.

Посетителям старше 60 лет настоятельно рекомендуется вообще отказаться от посещения заведений общественного питания.

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Moslenta, 2020 г. 18+

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