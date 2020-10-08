Частную московскую клинику уличили в двух смертях пациентов за полгода

Частная московская клиника на улице Большая Молчановка, в которой 7 октября после пластической операции умерла женщина, ранее уже попадала в поле зрения властей из-за смерти пациента. Об этом «Мосленте» рассказала помощник руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Елена Баландина.

Она уточнила, что в отношении данной организации проводились мероприятия по факту смерти 39-летнего мужчины.

Прошлая трагедия произошла в марте 2020 года. По информации «Московского комсомольца», тогда пациент лег на операцию на носовой перегородке из-за сильного храпа.

По информации источника «Мосленты» в правоохранительных органах, в этот раз 45-летняя пациентка скончалась на следующий день после липосакции живота. Причины смерти пока не установлены, проверяется версия о геммарогическом шоке из-за кровотечения из операционного поля, также рассматривается версия эмболии.

Росздравнадзор организовал предварительную проверку по факту смерти пациента. Также свою проверку организовала прокуратура Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Прокуроры проверят соблюдение медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также качество и безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

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