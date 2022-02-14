Москвичи оказались недовольны «мишленовскими» ценами в культовой чебуречной

Жители Москвы поспорили о ценах и качестве чебуреков в культовом столичном заведении «Дружба» после обновления. Обсуждение разгорелось под снимком, опубликованным в Facebook-сообществе «Москва моя».

Автор топика отметил, что чебуречная работает в «полный рост», а чебуреки по-прежнему вкусные, однако стоят по 100 рублей за штуку. Также мужчина пожаловался на завышенные цены на парковку возле заведения.

Горожане оказались недовольны данной новостью. Многие отметили, что после обновления помещения еда стала невкусной, а главное лакомство — резиновым. «Чебуреки стали совсем другие, испортилась "Дружба", больше туда не хожу, и цена зашкаливает на все», «Чебуреки уверенно рвутся к Мишлену. По крайней мере по цене», «Нет уже давно тех самых чебуреков», «Живу напротив, раньше ходили туда, но уже давно не ходим. С каждым сезоном чебуреки дорожают, маслом перегорелым пахнет на всю округу», — прокомментировали юзеры.

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