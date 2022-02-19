Москвичи вспомнили одну из старейших чебуречных столицы

Москвичи в группе Facebook «Москва Моя» вспомнили одну из старейших чебуречных столицы.

Автор поста опубликовал фотографию уличного кафе и подписал, что заведение является старейшей чебуречной в городе. Его слова подтвердил и другой житель столицы, рассказав, что закусочная была построена в 1957 году к Фестивалю Молодежи и Студентов и относилась к комбинату питания ВДНХ при гостинице «Ярославская».

Остальные пользователи с ностальгией вспоминали времена, когда заходили в это кафе. «Все детство и юность покупал там чебуреки», «Туда после 1985 года часто забегали из своего вуза. Простенько, но вкусно», — написали юзеры, напомнив, что одно время там была чебуречная для работников таксопарка.

Ранее москвичи оказались недовольны «мишленовскими» ценами в культовой чебуречной.