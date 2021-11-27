Россияне обвинили пассажиров столичного метро в эмоциональной глухоте

На кадрах видно, как человек в супергеройском костюме делает различные трюки в проходе между рядами сидений, занятых людьми. Танцор пластично двигается и пытается развеселить пассажиров, большинство из которых смотрит в свои смартфоны. Безучастным не остался единственный пассажир вагона — маленький мальчик, который приложил свой кулак к кулаку Человека-паука. «Бедняга, на него даже никто не смотрит. Хоть бы кто похлопал! Яркий спектакль человек показал, для поднятия настроения, чтобы людей расшевелить! А люди такие равнодушные, бесчувственные», «Люди отвыкли общаться. Вот если бы они увидели такой ролик в интернете, они бы поставили "лайк". А наяву они уже растерялись», «Какой молодец, так ловко все делает. А все такие угрюмые сидят. Могли бы и похлопать парню», «Эмоциональная глухота зашкаливает», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне заметили на одной из станций метро мужчину, поднимавшегося по эскалатору необычным способом. «Кажется, Человек-паук снова спустился в метро и теперь пытается оттуда выбраться», — написал автор топика.