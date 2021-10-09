«Человек-суп» в московском метро попал на видео и развеселил россиян

В столичном метро был замечен «человек-суп». Ролик с необычным пассажиром выложили в Telegram -канале «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как по вагону ходит мужчина, а на голове у него надета коробка с надписью «Человек-суп». «Что надо? Да ничего не надо, просто вовремя супчика и все. Приятного аппетита!» — обращается молодой человек к пассажирам.