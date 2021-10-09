«Человек-суп» в московском метро попал на видео и развеселил россиян
В столичном метро был замечен «человек-суп». Ролик с необычным пассажиром выложили в Telegram -канале «Что там в Москве?».
На кадрах видно, как по вагону ходит мужчина, а на голове у него надета коробка с надписью «Человек-суп». «Что надо? Да ничего не надо, просто вовремя супчика и все. Приятного аппетита!» — обращается молодой человек к пассажирам.
Администраторы канала уточнили, что ролик снят на Таганско-Краснопресненской линии метро. «Эх, не дожил Стэн Ли до нового супергероя», — пошутили в сообществе.
Видео с «супергероем» развеселило пользователей сети. «Веселый чувак», «Герой, которого мы заслужили», — написали комментаторы.
Не все отнеслись с позитивом к смелому пассажиру. Кто-то предположил наличие у «человека-супа» психических расстройств. «Кругом одни больные», — возмутился один из комментаторов.
Ранее в московском метро заметили «старика Хоттабыча». Пожилой мужчина в чалме, сидящий в вестибюле, напомнил пользователям сети персонажа детской сказки.