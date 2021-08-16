Через Москву-реку построят семь мостов

Пешеходные мосты установят в популярных местах отдыха, отметил Собянин. В частности, между Мневниковской поймой и Островной улицей в районе Крылатское, еще один между парком «Фили» и Мневниковской поймой.

Также появится мост в Нагатинском Затоне к парку «Остров мечты» и Южному речному вокзалу, с возможностью проезда уборочной техники. Еще один мост москвичи получат со стрелки Золотого острова на Крымскую набережную.

При строительстве сооружений особое внимание уделят архитектурному образу объектов, говорится в сообщении. «Мы привлекли к проектированию лучшие архитектурные бюро. Мосты станут еще и украшением города», — написал мэр.

Ранее в этот день в столице полностью открылся Большой Каменный мост после капитального ремонта. По словам Собянина, мост пришлось разбирать и собирать заново. Рабочим удалось уложиться с реставрацией в 14 месяцев, при этом не останавливая движение транспорта и пешеходов.

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