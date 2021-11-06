Четверо мужчин обварились кипятком в магазине под Москвой

Четверо мужчин обварились кипятком в магазине на Новом шоссе под Москвой. Об инциденте в одной из торговых точек города Красногорска рассказали на сайте телеканала РЕН-ТВ.

Уточняется, что все пострадавшие являются сотрудниками магазина. Вечером в пятницу, 5 ноября, они получили ожоги различной степени во время рабочего процесса, когда открыли большую кастрюлю с кипящей водой.

Мужчины в возрасте 23-х, 28-ми, 39-ти и 46 лет были госпитализированы. У одного из них диагностированы ожоги 40 процентов тела.

Ранее в Москве ребенок получил ожог лица из-за разлитых на детской площадке химикатов. Инцидент произошел в районе Южное Тушино.