Четыре автомобиля попали в ДТП на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве

Две полосы движения на внешней стороне Лефортовского тоннеля перекрыли из-за аварии с участием четырех автомобилей. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло на участке дороги после пересечения с улицей Красноказарменная. Из-за столкновения четырех машин на данный момент занято две полосы в сторону Головинской набережной. Для движения свободна только одна полоса.

Ранее подросток за рулем иномарки сбил женщину и пятилетнего ребенка в Москве. Они шли по тротуару в момент, когда 17-летний водитель за рулем Toyota Corolla наехал на них. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением.

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