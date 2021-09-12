В Москве подросток за рулем сбил женщину и ребенка

Подросток за рулем иномарки сбил женщину и ребенка на улице 2-я Владимирская в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что женщина и 5-летний ребенок шли по тротуару, когда 17-летний водитель за рулем Toyota Corolla наехал на них. По предварительным данным, он не справился с управлением.

В результате пострадавших госпитализировали. У женщины предварительно диагностировали открытую черепно-мозговую травму, у ребенка — ушиб брюшной области. Водитель пройдет процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

10 сентября на Кутузовском проспекте произошла авария, жертвами которой стали мотоциклист и пешеход. Мужчина попытался перейти проезжую часть в неположенном месте. В этот момент его сбил мотоцикл Suzuki.

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