Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Московской области, сообщила пресс-служба подмосковного управления министерства внутренних дел России, сообщил Интерфакс.
Инцидент произошел в субботу, 24 июля, на участке автодороги Коломна — Сельниково. По предварительным данным, около 20.10 на 20-м километре Toyota, выехавшая на встречную полосу, спровоцировала аварию. Возле деревни Нестерово Коломенского городского округа она столкнулась с КамАЗом.
В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. На месте аварии работает полиция.
Ранее ДТП с десятью автомобилями произошло на Каширском шоссе в Москве. Виновником аварии стал водитель автомобиля BMW. Он наехал на девять других машин, которые стояли в двух полосах и ожидали разрешающего сигнала светофора.
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