Чиновница московской управы избила чиновника другой управы

Чиновница одной из московских управ избила чиновника из другой районной управы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как выяснилось, госслужащие — муж и жена, которые находятся в процессе развода. Мужчина является заместителем главы управы Лосиноостровского района Москвы, а женщина работает в управе района Северное Медведково. Ссора произошла в квартире супругов.

Травмы в ссоре получил чиновник, он же и обратился к медикам, которые в подобных случаях сообщают в полицию. Писать на супругу заявление пострадавший отказался.

Ранее сообщалось, что в Москве муж уволил супругу-чиновницу за то, что она поехала в Турцию без него.

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