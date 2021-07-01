Число подключенных к ИВЛ пациентов в Москве за две недели увеличилось вдвое

За последние две недели в Москве число пациентов с коронавирусом в больницах, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось вдвое, сообщает городской оперштаб.

По данным штаба, количество больных на ИВЛ достигло 709 человек. При этом несколько дней назад таких тяжелобольных было еще больше — 731 человек. 14 июня их было только 457.

Ранее сообщалось, что в столице закончилась вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», приостановлена запись на прививку. Следующую партию препарата поставит Минздрав России.

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