Сегодня в 20:12
Число подключенных к ИВЛ пациентов в Москве за две недели увеличилось вдвое
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
За последние две недели в Москве число пациентов с коронавирусом в больницах, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось вдвое, сообщает городской оперштаб.
По данным штаба, количество больных на ИВЛ достигло 709 человек. При этом несколько дней назад таких тяжелобольных было еще больше — 731 человек. 14 июня их было только 457.
Ранее сообщалось, что в столице закончилась вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», приостановлена запись на прививку. Следующую партию препарата поставит Минздрав России.
Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!