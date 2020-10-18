Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6 тысяч

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило шесть тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

За последние сутки в городе скончался 51 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным анализом теста на коронавирус. Таким образом, общее число жертв эпидемии в Москве составило 6009 человек.

Сутками ранее в столице умерли 52 человека с коронавирусом.

В Москве за последние сутки выявили 4648 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 357 643. За все время вылечились 272 227 пациентов, из этого числа 2001 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа.

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