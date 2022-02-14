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Девушка призвала читающих москвичей собираться вместе

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Девушка призвала читающих москвичей собираться вместе
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В группе Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood» девушка предложила москвичам собираться и обсуждать вместе книги.

Жительница столицы рассказала, что не так давно открыла для себя городские библиотеки. Девушка предложила встретиться в одном из читальных залов и обсудить последние понравившиеся произведения.

Москвичка также сообщила, что собирается создать специальную группу в мессенджере, куда будет приглашать всех желающих.

На призывы девушки в комментариях многие с радостью откликнулись и захотели поучаствовать в подобных встречах. «Теперь самое главное, не забыть о этом! А то за текучкой домашних дел просто выпадет из памяти», — с юмором отметили пользователи.

Ранее россияне не поверили читающим книги в московском метро.

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