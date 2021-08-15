Член РАН и его семья пострадали при пожаре в Подмосковье

Российский кардиохирург, член-корреспондент РАН Андрей Зотиков, его жена и средняя дочь пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье, сообщает ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, пожар произошел в подмосковной деревне Лыткино около 03:25 ночи в субботу, 14 августа. Зотиков получил 80 процентов ожогов тела в результате пожара. «Он, его жена и средняя дочь находятся в больнице. Младшая дочь врача погибла во время пожар», — заявил собеседник агентства.

Также известно, что жизни и здоровью старшей дочери врача ничего не угрожает.

Ранее жительница Новой Москвы погибла при пожаре в доме в поселении Михайлово-Ярцевском. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Предполагается, что на дом было совершено нападение.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!