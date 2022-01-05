Циклон «Аннет» принесет в Москву сильный снегопад

Циклон «Аннет», приближающийся к Москве, принесет в столицу сильный снегопад. За среду, 5 января, в городе выпадет 20 процентов месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По данным синоптиков, максимальной интенсивности осадки достигнут с 12:00 до 15:00 часов. При порывах ветра до 13-18 метров в секунду начнется метель, предупредил Тишковец. «Именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях», — отметил эксперт. По его словам, такая погодная ситуация продлится до 18:00 часов.

Высота снежного покрова в столице при этом вырастет с 26 до 30 сантиметров, что на треть больше среднестатистических показателей первой декады января. Однако к позднему вечеру температурный фон окажется на несколько градусов выше многолетней нормы.

«Показания барометров рухнут к 18 часам до 728 миллиметров ртутного столба, а это почти на 20 единиц ниже нормы, что в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям столицы теплую и ненастную погоду на новогодние праздники и Рождество.