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17:22, 13 марта 2023
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Продукцию IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

Минпромторг России включил в список товаров для параллельного импорта продукцию IKEA.

Продукцию IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти России включили (https://iz.ru/1481448/vera-kuzmina-valerii-kodachigov/torgovaia-remarka-sozdan-novyi-spisok-tovarov-dlia-parallelnogo-importa) в список товаров для параллельного импорта продукцию IKEA, пишут «Известия».

Минпромторг разрешил ввоз в страну и товаров других категорий. Так, россиянам станет доступна продукция многих известных ушедших брендов. Это косметика, парфюмерия, бытовая техника, одежда, товары для детей, запчасти для машин и прочей техники. Все это появится в продаже до середины лета.

Ранее москвичи назвали IKEA брендом, которого им больше всего не хватает.

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